В Петербурге пройдет конференция, посвященная Национальной электронной библиотеке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Перспективы развития Национальной электронной библиотеки - одна из главных тем ежегодной Всероссийской научно-практической конференции "Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование". Встреча пройдет во вторник в Российской национальной библиотеке (РНБ) при участии более 400 ведущих специалистов из 26 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, национальных и федеральных библиотек и учреждений.

"В феврале этого года вышло указание президента России Владимира Путина о мерах по развитию Национальной электронной библиотеки (НЭБ), которое стало нашим руководством к действию. В ближайшие месяцы межведомственный экспертный совет по развитию НЭБ с учетом всех замечаний сформирует окончательный вариант реализации этой программы на ближайшие шесть лет", - сказал ТАСС генеральный директор РНБ, научный руководитель НЭБ Александр Вислый. Он выступит с одним из ключевых докладов "Перспективы развития Национальной электронной библиотеки на основе энциклопедической систематизации знаний".

По словам Александра Вислого, российский опыт в этом сфере вызывает профессиональный интерес со стороны зарубежных коллег, которые занимаются доступом к электронным ресурсам, из США и из стран Европы, а также из Китая. Запланированы выступления сотрудников представительства издательства "Эльзевир" в Москве, представительства Кембриджа. "К нам приедет достаточно много людей, которые реально заинтересованы в сотрудничестве в этом плане с Россией", - заключил генеральный директор РНБ.

Пленарную дискуссию о национальных электронных проектах проведут руководители и эксперты ведущих национальных библиотек, а также Российской книжной палаты, Российского книжного союза и других учреждений. Для желающих высказаться предусмотрен "Открытый микрофон". На конференции будет работать экспертная площадка Ассоциации производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов. Состоится семинар "Нормативно-правовое обеспечение комплектования библиотечных фондов", на котором будут рассмотрены актуальные проблемы закупки фондов, особенности работы библиотек с экстремистской литературой.

В программу включены презентации отечественных и зарубежных электронных ресурсов. Будет открыта "Выставка профессиональной литературы, продукции издательств и производителей электронных ресурсов". На конференции будет действовать открытая дискуссионная площадка. Работа заседаний будет транслироваться в онлайн режиме. Принять участие в дискуссиях можно будет из любого региона России.