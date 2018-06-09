"Псковпассажиравтотранс" задолжал сотрудникам более 30 млн рублей

ПСКОВ, 9 июня. /ТАСС/. Крупнейшее пассажирское государственное предприятие Псковской области "Псковпассажиравтотранс" задолжало своим сотрудникам более 30 млн рублей. Зарплату за апрель не получили порядка 2 тыс. человек, сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения прав работников государственного предприятия Псковской области "Псковпассажиравтотранс" на своевременное получение заработной платы. В ходе надзорных мероприятий установлено, что 1925 работникам предприятия не выплачена заработная плата за апрель 2018 года на общую сумму более 30 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что в адрес гендиректора предприятия внесено представление с требованием "незамедлительного устранения выявленных нарушений закона".

"В отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ [невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений]" - отметили в областной прокуратуре.

"Псковпассажиравтотранс" является системообразующим предприятием Псковской области, обслуживающим областной центр и большинство районов. Компания имеет 550 автобусов, курсирующих по 341 маршруту. Ежегодно "Псковпассажиравтотранс" перевозит более 40 млн пассажиров и обеспечивает три четверти пассажирских перевозок в регионе. На предприятии работает около 2 тыс. человек.

Средний возраст городских автобусов составляет 14 лет, при этом 56 автобусов эксплуатируются уже более 20 лет, еще восьми транспортным средствам 32 года. "Псковпассажиравтотранс" имеет образовавшуюся за несколько лет задолженность по налогам и страховым взносам. В общей сложности эта сумма составляет более 200 млн рублей. По оценке руководства госпредприятия, для преодоления финансового кризиса "Псковпассажиравтотрансу" требуется около двух лет.