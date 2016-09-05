Фигуристка Тарусина, пострадавшая в результате ДТП, переведена в клинику Гренобля

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Тарусина, попавшая в ДТП во Франции в четверг, переведена в клинику Гренобля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
"Тарусина переведена в клинику Гренобля для дополнительного медицинского обследования. В ближайшее время во Францию должна вылететь мама спортсменки, ФФККР делает все возможное для этого", - говорится в сообщении.
В четверг автобус, в котором находилась спортсменка ее тренер Сергей Давыдов, попал в аварию. Все пострадавшие были срочно доставлены в больницу города Сен-Жерве, где проходит первый этап юниорского Гран-при. Отмечалось, что жизни фигуристки и тренера ничего не угрожает. Тарусина была вынуждена сняться с соревнований.
Первый этап юниорского Гран-при во французском Сен- Жерве завершится 28 августа.