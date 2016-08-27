ЦСКА и "Амкар" могут возглавить таблицу чемпионата России по футболу

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Три матча в Оренбурге, Томске и Санкт-Петербурге пройдут в субботу в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу. ЦСКА отправится в гости к "Томи", тогда как в центральной встрече дня "Зенит" примет "Амкар". В случае побед армейцы и пермяки могут возглавить таблицу, опередив московский "Спартак", который свой матч тура проведет в воскресенье.

"Амкар" весьма удачно стартовал в чемпионате, в четырех турах не пропустив ни одного мяча. Подопечные Гаджи Гаджиева, впрочем, пока не встречались с претендентами на медали, и игра с "Зенитом" станет первым серьезным испытанием пермского клуба. Непростой будет матч и для голкипера Александра Селихова, который очень уверенно начал новый сезон, оставаясь кандидатом на переход во многие топ-клубы страны, включая "Зенит".

"Зенит" пока под руководством Мирчи Луческу также не проигрывает, однако команда уже трижды сыграла вничью, причем дважды - на своем поле (с "Локомотивом" и ЦСКА). Зато матч с провинциальной командой "Зенит" на домашней арене выиграл - у "Ростова" со счетом 3:2.

В 24 сыгранных матчах с "Амкаром" в чемпионатах страны "Зенит" проиграл лишь дважды, но в прошлом сезоне потерял дома очки - 1:1. Очередная игра пройдет на стадионе "Петровский", начало - 18:00 мск. Главным арбитром назначен Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

ЦСКА едет в Сибирь

ЦСКА отправится в гости к "Томи", которая на старте сезона испытывает серьезные проблемы с составом, однако сумела уже набрать четыре очка, в единственной пока домашней игре победив "Уфу" - 1:0. Однако неделю назад подопечные Валерия Петракова по всем статьям уступили в гостях "Ростову" - 0:3. В пятницу "Томь" заявила трех новых футболистов - украинского полузащитника Кирилла Ковальчука и нападающего Кирилла Погребняка, которые уже играли в Томске, и чешского хавбека Лукаша Дроппу.

Армейцы в чемпионате не проигрывают, однако дважды уже сыграли вничью - с "Анжи" (0:0) и "Зенитом" (1:1). В ожидании официального открытия домашнего стадиона, ЦСКА проведет пятый домашний матч, при этом в случае победы в Томске выйдет на первое место в таблице, опередив "Спартак". Команда Массимо Карреры свой матч тура проведет в воскресенье - в гостях против "Анжи".

В составе ЦСКА травмированы защитник Георгий Щенников, полузащитник Зоран Тошич и форвард Ласина Траоре. В четырех предыдущих матчах Леонид Слуцкий выпускал на поле лишь 14 футболистов, но на сей раз придется использовать резерв.

Матч "Томь" - ЦСКА пройдет на стадионе "Труд" в Томске, начало - 15:30 мск. Главный арбитр - Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. В 16 матчах чемпионата страны томичи победили армейцев лишь раз, причем на своем поле сибиряки не выигрывали.

"Оренбургу" нужен гол

Игровой день стартует матчем "Оренбурга" и "Рубина". Дебютирующие в премьер-лиге хозяева пока не забили ни одного гола, хотя в каждом матче создавали немало моментов. Достаточно уверенно действуют подопечные Роберта Евдокимова и в обороне, пропустив всего два мяча. "Рубин" же, летом заметно изменивший состав, пока не может найти свою игру - под руководством испанского специалиста Хави Грасии казанцы лишь дважды сыграли вничью при двух поражениях. Грасия пока не может определиться и со стартовой обоймой игроков, и в Оренбурге волжанам будет очень непросто.

Матч пройдет на стадионе "Газовик", начало - 13:00 мск. Главный арбитр - Сергей Карасев из Москвы, дисквалифицирован защитник хозяев Андрей Малых.

5-й тур стартовал в пятницу, когда "Крылья Советов" проиграли "Уфе" (0:1). В воскресенье встречаются "Урал" - "Арсенал", "Терек" - "Ростов", "Краснодар" - "Локомотив" и "Анжи" - "Спартак".