Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соперник ФК "Зенит" по группе Лиги Европы "Дандолк" победил в матче чемпионата Ирландии

Спорт
27 августа, 0:39 UTC+3 ДУБЛИН ДУБЛИН 27, августа. /ТАСС
Игра завершилась со счетом 1:0
Материал из 1 страницы

ДУБЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Соперник российского "Зенита" на групповой стадии футбольной Лиги Европы ирландский "Дандолк" победил в гостевом матче национального чемпионата "Вексфорд" со счетом 1:0.

Гол забил Дэвид Макмиллан (39-я минута).

Первый матч группового раунда против "Дандолка" российский клуб проведет в гостях 20 октября, а 3 ноября команды сыграют в Санкт-Петербурге.

"Дандолк" занимает первое место в турнирной таблице национального чемпионата, набрав в 21 матче 49 очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
17
Путин вручил госнаграды олимпийцам
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: претензии к России по поводу проверки боеготовности необоснованны
2
Взрывотехники ликвидировали опасный предмет на остановке в Люберцах
3
Керри: переговоры по Сирии и Украине были длинные, но конструктивные
4
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
5
Путин освободил от должности двух генерал-майоров Следственного комитета
6
Легковушка насмерть сбила пенсионера в Подмосковье
7
Первая группа боевиков покинула юго-западное предместье Дамаска
Темы дня
Реклама