Соперник ФК "Зенит" по группе Лиги Европы "Дандолк" победил в матче чемпионата Ирландии

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ДУБЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Соперник российского "Зенита" на групповой стадии футбольной Лиги Европы ирландский "Дандолк" победил в гостевом матче национального чемпионата "Вексфорд" со счетом 1:0.
Гол забил Дэвид Макмиллан (39-я минута).
Первый матч группового раунда против "Дандолка" российский клуб проведет в гостях 20 октября, а 3 ноября команды сыграют в Санкт-Петербурге.
"Дандолк" занимает первое место в турнирной таблице национального чемпионата, набрав в 21 матче 49 очков.