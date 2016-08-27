Соперник ФК "Зенит" по группе Лиги Европы "Дандолк" победил в матче чемпионата Ирландии

ДУБЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Соперник российского "Зенита" на групповой стадии футбольной Лиги Европы ирландский "Дандолк" победил в гостевом матче национального чемпионата "Вексфорд" со счетом 1:0.

Гол забил Дэвид Макмиллан (39-я минута).

Первый матч группового раунда против "Дандолка" российский клуб проведет в гостях 20 октября, а 3 ноября команды сыграют в Санкт-Петербурге.

"Дандолк" занимает первое место в турнирной таблице национального чемпионата, набрав в 21 матче 49 очков.