ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини возглавил китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун". Об этом сообщается на официальном сайте китайской команды.

О сроке и условиях соглашения с 62-летним чилийским специалистом, который покинул английский клуб по окончании сезона-2015/16, не сообщается.

"Хэбэй Чайна Форчун" выступает в китайской Суперлиге - высшем дивизионе страны - и после 23 туров с 35 очками занимает пятое место, отставая от лидера, "Гуанчжоу", на 15 баллов. В составе команды играют такие известные футболисты, как аргентинец Эсекиэль Лавесси, ивуариец Жервиньо и француз Гаэль Какута.

Пеллегрини стал главным тренером "Манчестер Сити" в 2013 году. Под его руководством клуб стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги в сезоне-2013/14. Ранее он тренировал испанские "Малагу", "Реал" и "Вильярреал", а также различные южноамериканские клубы.