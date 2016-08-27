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Пеллегрини возглавил китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун"

Спорт
27 августа, 9:20 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 27, августа. /ТАСС
О сроке и условиях соглашения с чилийским специалистом не сообщается
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Мануэль Пеллегрини

Мануэль Пеллегрини

© EPA/DIMITRIS LEGAKIS

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини возглавил китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун". Об этом сообщается на официальном сайте китайской команды.

О сроке и условиях соглашения с 62-летним чилийским специалистом, который покинул английский клуб по окончании сезона-2015/16, не сообщается.

"Хэбэй Чайна Форчун" выступает в китайской Суперлиге - высшем дивизионе страны - и после 23 туров с 35 очками занимает пятое место, отставая от лидера, "Гуанчжоу", на 15 баллов. В составе команды играют такие известные футболисты, как аргентинец Эсекиэль Лавесси, ивуариец Жервиньо и француз Гаэль Какута.

Пеллегрини стал главным тренером "Манчестер Сити" в 2013 году. Под его руководством клуб стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги в сезоне-2013/14. Ранее он тренировал испанские "Малагу", "Реал" и "Вильярреал", а также различные южноамериканские клубы.

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