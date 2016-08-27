Матч КХЛ "Адмирал" - "Витязь" перенесен на 2,5 часа из-за задержки рейса гостей

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Начало матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между владивостокским "Адмиралом" и подмосковным "Витязем" отложено на 2,5 часа из-за того, что рейс с командой гостей был задержан в Москве. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.

Матч должен быть начаться в субботу в 17:00 по местному времени (10:00 мск).

"Сегодняшний субботний матч "Адмирал" - "Витязь", запланированный на 17:00, начнется в 19:30. Причина - по техническим причинам чартерный рейс с командой гостей был задержан в Москве. Поэтому подольчане вылетели во Владивосток с большим опозданием. В связи с этим поединок стартует в более позднее время - в 19:30", - говорится в сообщении.