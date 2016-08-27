Матч КХЛ "Адмирал" - "Витязь" перенесен на 2,5 часа из-за задержки рейса гостей

СМИ: "Зенит" интересуется футболистом "Олимпиакоса" МиливоевичемСпорт 27 августа, 9:41
Велосипедный шлем спас жизнь главе Virgin Group Ричарду БрэнсонуПроисшествия 27 августа, 9:30
В мире иллюзий: что предлагает рынок виртуальной реальностиЭкономика и бизнес 27 августа, 9:30
Пеллегрини возглавил китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун"Спорт 27 августа, 9:20
Во время землетрясения в Италии погибли восемь румынских гражданПроисшествия 27 августа, 9:09
Тестовый полет японского самолета MRJ в США отменен из-за неполадокЭкономика и бизнес 27 августа, 9:09
Главное за неделю: слезы паралимпийцев, "банкрот-террорист" и землетрясение в ИталииОбщество 27 августа, 9:00
Прибыль промышленных предприятий КНР в январе - июле выросла на 6,9% до $529,4 млрдЭкономика и бизнес 27 августа, 8:40
На северо-востоке Москвы горит административно-складское зданиеПроисшествия 27 августа, 8:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Начало матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между владивостокским "Адмиралом" и подмосковным "Витязем" отложено на 2,5 часа из-за того, что рейс с командой гостей был задержан в Москве. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.
Матч должен быть начаться в субботу в 17:00 по местному времени (10:00 мск).
"Сегодняшний субботний матч "Адмирал" - "Витязь", запланированный на 17:00, начнется в 19:30. Причина - по техническим причинам чартерный рейс с командой гостей был задержан в Москве. Поэтому подольчане вылетели во Владивосток с большим опозданием. В связи с этим поединок стартует в более позднее время - в 19:30", - говорится в сообщении.