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Матч КХЛ "Адмирал" - "Витязь" перенесен на 2,5 часа из-за задержки рейса гостей

Спорт
27 августа, 9:30 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 27, августа. /ТАСС
По техническим причинам чартерный рейс с командой гостей был задержан в Москве
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ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Начало матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между владивостокским "Адмиралом" и подмосковным "Витязем" отложено на 2,5 часа из-за того, что рейс с командой гостей был задержан в Москве. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.

Матч должен быть начаться в субботу в 17:00 по местному времени (10:00 мск).

"Сегодняшний субботний матч "Адмирал" - "Витязь", запланированный на 17:00, начнется в 19:30. Причина - по техническим причинам чартерный рейс с командой гостей был задержан в Москве. Поэтому подольчане вылетели во Владивосток с большим опозданием. В связи с этим поединок стартует в более позднее время - в 19:30", - говорится в сообщении.

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