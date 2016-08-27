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СМИ: "Зенит" интересуется футболистом "Олимпиакоса" Миливоевичем

Спорт
27 августа, 9:41 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 27, августа. /ТАСС
Санкт-петербургский клуб готов сделать предложение в размере не менее €10 миллионов
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Лука Миливоевич

Лука Миливоевич

© AP Photo/Darko Vojinovic

АФИНЫ, 27 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" намерен приобрести сербского полузащитника греческого "Олимпиакоса" Луку Миливоевича. Об этом сообщает портал Sport 24.

По информации издания, санкт-петербургский клуб готов сделать предложение в размере не менее €10 миллионов.

В прошлом сезоне 25-летний полузащитник провел в чемпионате Греции 23 матча, в которых отметился тремя голами.

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