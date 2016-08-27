ФК "Рубин" сыграл вничью с "Оренбургом", избежав поражения на последних минутах матча

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ОРЕНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. "Оренбург" сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Оренбурге на стадионе "Газовик".
На 45-й минуте счет открыл нападающий "Оренбурга" Дмитрий Ефремов. Этот гол стал первым для оренбуржцев в чемпионате России. В четырех дебютных матчах в чемпионате "Оренбург" не забил ни одного мяча, потерпев два поражения со счетом 0:1 и дважды сыграв вничью.
"Рубин" сумел отыграться в добавленное арбитром время - гол на счету Максима Канунникова. "Рубин" не может победить в премьер-лиге 11 матчей подряд. Последняя победа казанцев датирована 18 апреля, когда был обыгран "Урал" из Екатеринбурга (1:0).
"Оренбург" с двумя очками занимает после пяти матчей 15-е место в турнирной таблице. "Рубин" также с двумя баллами находится на 14-й строчке.
В следующем туре "Оренбург" на выезде сыграет против махачкалинского "Анжи". Встреча пройдет 10 сентября. "Рубин" днем позже на своем поле примет "Урал".