Чемпион Европы по футболу 1992 года выбежал голым на поле во время матча

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Чемпион Европы 1992 года по футболу в составе сборной Дании Ларс Эльструп выбежал голым на поле во время матча датского чемпионата между клубами "Раннерс" и "Силькеборг". Об этом пишет немецкая газета Bild.

Инцидент произошел в пятницу. Сообщается, что 53-летний Эльструп смог пробежать лишь несколько метров, после чего его задержали сотрудники службы безопасности стадиона.

Эльструп завершил карьеру в 1993 году. Вскоре после этого он вступил в секту "Сердце солнца" и совершил несколько попыток самоубийства. Его выгнали из секты, после того как он был замечен на улице Копенгагена голым и обвязанным веревкой.

В 2000 году он был задержан английской полицией за то, что справлял нужду в общественных местах. Также он позировал голым на крыше своего дома.

Эльструп выступал за "Раннерс" в начале своей карьеры и сыграл за клуб в 136 матчах. Также он играл за датские "Брондбю" и "Оденсе", голландский "Фейеноорд", английский "Лутон Таун". В составе сборной Дании форвард провел 34 матча, в которых забил 13 мячей.