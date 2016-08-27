Слуцкий: матч с ФК "Томь" выдался для ЦСКА сложным из-за кадровых проблем

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ТОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Матч пятого тура чемпионата России по футболу с томской "Томью" выдался для московского ЦСКА сложным из-за кадровых проблем. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.
ЦСКА обыграл в гостях "Томь" со счетом 1:0.
"Очень тяжелый матч для обеих команд, - сказал Слуцкий. - Мы попали неожиданно в непростую кадровую ситуацию, потому что Тошич получил травму в игре с "Зенитом", Траоре получил повреждение на тренировке, необходимо было менять Марио (Фернандеса) в первом тайме, приболел Набабкин, в перерыве (матча с "Томью") вынужденная замена Миланова - у него сотрясение".
"Очень сложный матч и в плане кадровых проблем, и самой игры. Очень рад, что смогли выиграть", - добавил наставник армейцев, отметив хорошую игру хозяев поля.
Он сообщил, что пока неясен характер травмы Фернандеса. "Был удар в колено, что сейчас - пока сказать сложно", - отметил тренер.