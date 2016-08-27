Российский велогонщик "Катюши" Лагутин выиграл восьмой этап "Вуэльты"

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МАДРИД, 27 августа. /ТАСС/. Российский велогонщик команды "Катюша" Сергей Лагутин стал победителем восьмого этапа знаменитой многодневки "Вуэльта".
Лагутин преодолел дистанцию в 181,5 км за четыре часа девять минут и 30 секунд. На финише он был быстрее француза из команды AG2R Акселя Домона (отставание - 10 секунд), третьим стал еще один французский гонщик из команды Direct Energie Перриг Куменер (+0.17).
Последним из россиян на этапах "Вуэльты" побеждал Денис Меньшов в 2012 году.
В генеральной классификации лидером стал колумбиец Найро Кинтана ("Мовистар"). Его партнер по команде испанец Алехандро Вальверде идет вторым (+0.19 секунд). Трехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум из команды "Скай" занимает третье место (+0.27).
"Вуэльта" завершится 11 сентября финишем в Мадриде.