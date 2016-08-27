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Московский "Спартак" одержал первую победу в КХЛ в матче с рижским "Динамо"

Спорт
27 августа, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 4:3, москвичи сумели победить, трижды отыгрываясь по ходу встречи
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" победил рижское "Динамо" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в "ВТБ Ледовом дворце" в Москве.

В составе "Спартака" шайбы на счету Райана Стоа (21-я минута), Александра Васильева (22) и Дмитрия Калинина (46, 51). У гостей отличились Гунтис Галвиньш (восьмая минута), Джастин Шагг (14) и Микелис Редлихс (36). Москвичи сумели победить, трижды отыгрываясь по ходу встречи.

В Западной конференции "Спартак" после двух матчей с тремя очками занимает восьмое место, "Динамо", потерпев три поражения в трех встречах и не набрав ни одного балла, замыкает таблицу.

Ранее в субботу нижегородское "Торпедо" дома обыграло "Йокерит" из Хельсинки - 3:1, а челябинский "Трактор" в гостях разгромил череповецкую "Северсталь" - 7:2.

В следующем матче "Спартак" 2 сентября сыграет в гостях с загребским "Медвешчаком", "Динамо" 6 сентября встретится в Уфе с местным "Салаватом Юлаевым".

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