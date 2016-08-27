Тренер: удаления и большая нагрузка сказались на игре ХК "Салават Юлаев" в матче с ЦСКА

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Марк Пестряков/. Удаления в первом периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА сказались на игре "Салавата Юлаева". Такое мнение в беседе с журналистами высказал главный тренер уфимского клуба Игорь Захаркин.

В субботу ЦСКА дома обыграл уфимский "Салават Юлаев" в третьем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

"Проиграли второй матч подряд, и, казалось бы, что я должен быть недоволен результатом, - сказал Захаркин. - Однако 20-летние мальчишки, которые на данный момент находятся в сборной, являются основой нашей команды. Удаления наших хоккеистов в первом периоде и еще большая нагрузка, которая легла на остальных, сказались на нашей игре. Второй период мы провели слабее и соперник нас наказал".

"Могу сказать, что тяжелый период остался позади, так как в ближайшее время к нам должны присоединиться основные игроки клуба. Замены, которые мы сделали, были произведены правильно. К сожалению, у нас на данный период времени нет игроков, которые могли бы быть выдерживать конкуренцию с теми игроками, которые на данный момент находятся в сборной. Ограниченность количества игроков в нашем составе очевидна", - добавил главный тренер уфимского клуба.

"По-настоящему "проснуться"

По словам нападающий ЦСКА Грега Скотта, игрокам московского ЦСКА удалось по-настоящему "проснуться" во втором периоде матча.

"Первый период мы провели не совсем удачно, однако во втором нам удалось по-настоящему "проснуться", - отметил Скотт. - В третьем периоде мы смогли удержать добытое по ходу матча преимущество. Можно также сказать, что старт сезона мы провели в целом удачно, однако до сих пор продолжаем прогрессировать. Первую игру чемпионата мы уступили достаточно хорошей команде, однако затем выиграли две встречи, так что сейчас нам нужно сохранять победный дух и не допускать ошибок".

Скотт перешел в армейский клуб в текущее межсезонье. "В первых трех играх чемпионата у меня были хорошие возможности отличиться, но пока мне не удалось этого сделать. На данный момент я должен усердно работать, сохранять хороший настрой, активно действовать в атаке и пытаться принести пользу клубу результативными действиями", - добавил нападающий ЦСКА.

В следующем матче ЦСКА в Москве примет нижнекамский "Нефтехимик", "Салават Юлаев" на выезде сыграет против ханты-мансийской "Югры". Обе встречи пройдут 30 августа.