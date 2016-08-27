Россиянка Клишина заняла пятое место в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Россиянка Дарья Клишина показала пятый результат в прыжках в длину на 12-м этапе Бриллиантовой лиги, проходящем в Париже. В своей лучшей попытке она показала результат 6 м 51 см.

Первой стала представительница Сербии Ивана Шпанович (6,90), второе место заняла британка Лоррейн Юген (6,80), третья - эстонка Ксения Балта (6,75).

Это второе в сезоне выступление Клишиной на этапах Бриллиантовой лиги. 25 августа в швейцарской Лозанне она стала третьей. Спортсменка является единственной легкоатлеткой России, допущенной до международных соревнований.

В ноябре 2015 года на основе расследования Всемирного антидопингового агентства Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым лишив российских спортсменов права участвовать в международных соревнованиях. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро ИААФ отменила свой запрет только для Клишиной, которая последние три года тренируется в США.