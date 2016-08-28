МПК планирует равномерно перераспределить лицензии российских спортсменов на Игры-2016

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международный паралимпийский комитет (МПК) продолжит процесс перераспределения лицензий российских спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро и будет делать это равномерно между сборными. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МПК.

В воскресенье стало известно о перераспределении 22 лицензий российских спортсменов на Игры американским атлетам.

"Международный паралимпийский комитет продолжает процесс перераспределения лицензий российских спортсменов на Игры. Американские атлеты получили 22 из 267 лицензий, которые будут распределены между другими странами", - сказал собеседник агентства.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов.

Позже президент организации Филип Крэйвен заявил, что МПК после отстранения российской сборной будет работать с международными федерациями над перераспределением 267 лицензий россиян на Игры.

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября.