Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Спартак" арендует у "Лацио" футболиста Маурисио

Спорт
28 августа, 19:51 UTC+3 РИМ РИМ 28, августа. /ТАСС
По данным источника Calcioweb, срок аренды составит один год
Материал из 1 страницы

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" возьмет в аренду у итальянского "Лацио" бразильского защитника Маурисио. Об этом сообщает портал Calcioweb.

По данным источника, срок аренды составит один год. Также сообщается, что одним из решающих факторов в предстоящем переходе футболиста стало то, что "Спартак" возглавляет итальянский специалист Массимо Каррера.

Ранее 27-летний защитник рассказал, что покинет римский клуб, но не уточнил куда именно перейдет. После этого портал Gianlucadimarzio сообщил, что следующим клубом Маурисио станет московский "Спартак".

В прошлом сезоне чемпионата Италии Маурисио провел 24 матча, в 19 из которых выходил на поле в стартовом составе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министр обороны Украины уволил своего советника за подделку фотоснимков из Донбасса
2
Меркель: еще не время снимать санкции против РФ, но вопрос может оказаться на повестке дня
3
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
4
Российские специалисты осмотрели обломки самолета А321 в аэропорту Каира
5
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
6
Разрыв колеса стал причиной ДТП с пятью жертвами в Тамбовской области
7
В США скончался последний Герой Советского Союза, проживавший на территории страны
Темы дня
Реклама