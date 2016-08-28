СМИ: "Спартак" арендует у "Лацио" футболиста Маурисио

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" возьмет в аренду у итальянского "Лацио" бразильского защитника Маурисио. Об этом сообщает портал Calcioweb.

По данным источника, срок аренды составит один год. Также сообщается, что одним из решающих факторов в предстоящем переходе футболиста стало то, что "Спартак" возглавляет итальянский специалист Массимо Каррера.

Ранее 27-летний защитник рассказал, что покинет римский клуб, но не уточнил куда именно перейдет. После этого портал Gianlucadimarzio сообщил, что следующим клубом Маурисио станет московский "Спартак".

В прошлом сезоне чемпионата Италии Маурисио провел 24 матча, в 19 из которых выходил на поле в стартовом составе.