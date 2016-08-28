"Локо" стал победителем Кубка мира по хоккею среди молодежных команд

НИЖНЕКАМСК, 28 августа. /ТАСС/. Ярославский "Локо" обыграл со счетом 5:1 нижнекамский "Реактор" в финальном матче Кубка мира по хоккею среди молодежных команд. Встреча прошла в Нижнекамске.

В составе победителей голами отметились Роман Крикуненко (9-я минута), Кирилл Слепец (15), Иван Романов (28) и Данил Юртайкин (42, 51). У хозяев турнира шайба на счету Арсена Хисамутдинова (3).

Ранее в воскресенье в матче за третье место астанинская команда "Снежные Барсы" обыграла "Йокерит" из Хельсинки со счетом 2:1.

Шестой по счету розыгрыш Кубка мира среди молодежных клубных команд проходил в Нижнекамске и Набережных Челнах. В нем приняли участие восемь коллективов из России, Казахстана, Латвии, Швеции, Финляндии, Чехии и Словакии. Ранее этот международный турнир также принимали исключительно российские города: три первых розыгрыша молодежного Кубка мира (2011, 2012, 2013) проходили в Омске, в 2014 году местом проведения была Уфа, а в 2015 году - Свердловская область (Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма). Седьмой розыгрыш Кубка вновь пройдет в Свердловской области.