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Тренер Красоткин заявил, что был уверен в игроках "Локо" в финале молодежного Кубка мира

Спорт
28 августа, 23:04 UTC+3 НИЖНЕКАМСК корр. ТАСС, Артур Кутуев
"В таких играх надо решать большинство и хорошо играть в обороне. К сожалению, немного смазали концовку игры, стали удаляться, но ничего страшного", - добавил тренер
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НИЖНЕКАМСК, 28 августа. /Спец. корр. ТАСС Артур Кутуев/. Главный тренер ярославского "Локо" Дмитрий Красоткин признался, что, несмотря на пропущенную шайбу в начале финальной игры Кубка мира среди молодежных клубных команд с "Реактором", был уверен в своих хоккеистах. Об этом он сообщил журналистам после матча.

В Нижнекамске и Набережных Челнах завершился шестой по счету розыгрыш Кубка мира среди молодежных клубных команд, с участием 8 коллективов - из России, Казахстана, Латвии, Швеции, Финляндии, Чехии и Словакии. Клуб "Локо" в финале турнира, организованного Молодежной хоккейной лигой (МХЛ) и проводимого под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), выиграл у нижнекамского "Реактора" со счетом 5:1 и, таким образом, впервые в истории стал обладателем этого трофея.

"Я был уверен в ребятах, вчера мы все разобрали - сыграли очень здорово, я рад за них. Хорошо, что забили в большинстве, почувствовали уверенность. В таких играх надо решать большинство и хорошо играть в обороне. К сожалению, немного смазали концовку игры, стали удаляться, но ничего страшного", - сказал Красоткин.

В субботу в полуфинале Кубка мира "Локо" в овертайме обыграл "Снежных Барсов" из Астаны со счетом 3:2. "Я видел, как ребята разминались перед игрой, - продолжил специалист, - поэтому по ходу встречи мне не требовалось дополнительно кричать на них. Я был спокоен, уверен, что все будет нормально".

По словам Красоткина, выигранные титулы не мешают ему как специалисту находить новую мотивацию, и он продолжит воспитывать в команде дух победителей.

"Локо" начал финал робко

В свою очередь, голкипер ярославского клуба и кандидат в молодежную сборную России Антон Красоткин рассказал ТАСС, что команда уступала на старте финальной игры из-за излишней нервозности.

"Начали мы немного робко - пропустили, так как был почти полный дворец, который гнал "Реактор" вперед. Но потом выровняли ситуацию, забили два гола и затем выиграли. Вчера был не совсем удачный финал, мы сыграли не так, как хотели, однако с нами поговорили тренеры, объяснили ошибки и сегодня мы вышли уже заряженные. Всегда приятно выигрывать и занимать первое место на турнире - это новые эмоции", - добавил 19-летний игрок.

Клуб "Локо" является действующим обладателем главного трофея МХЛ - Кубка Харламова. Команда откроет сезон МХЛ-2016/17 матчем против нижегородской "Чайки" 4 сентября в Ярославле.

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