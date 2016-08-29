Российская теннисистка Макарова поднялась на семь позиций в рейтинге WTA

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ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова поднялась с 36-го на 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Новая версия рейтинга опубликована на сайте организации.
Макарова смогла улучшить свое положение благодаря тому, что на турнире в Нью-Хейвене дошла до 1/4 финала (где проиграла чешке Петре Квитовой), получив 100 очков.
Первая десятка осталась без изменений.
Положение в рейтинге:
1 (1). Серена Уильямс (США) - 7050 очков
2 (2). Ангелик Кербер (Германия) - 6860
3 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5830
4 (5). Агнешка Радваньская (Польша) - 5705
5 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5151
6 (6). Винус Уильямс (США) - 4005
7 (7). Виктория Азаренко (Белоруссия) - 3551
8 (8). Роберта Винчи (Италия) - 3465
9 (9). Мэдисон Киз (США) - 3286
10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) - 3190...
18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2195...
20 (20). Елена Веснина (Россия) - 2054...
24 (24). Дарья Касаткина (Россия) - 1773...
29 (36). Екатерина Макарова (Россия) - 1582...
88 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) - 743...
95 (93). Мария Шарапова (Россия) - 691.
Россиянин Михаил Южный поднялся с 63-й на 61-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Новая версия рейтинга опубликована на сайте организации.
Другой россиянин Андрей Кузнецов потерял пять мест, Константин Кравчук и Харен Качанов поднялись на строчку выше каждый.
Серб Новак Джокович продолжает уверенно лидировать, в топ-20 изменений не произошло.
Рейтинг ATP от 15 августа:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 14 840 очков
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 9305
3 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 4980
4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 4945
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 4850
6 (6). Милош Раонич (Канада) - 4805
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4165
8 (8). Томаш Бердых (Чехия) - 3570
9 (9). Марин Чилич (Хорватия) - 3515
10 (10). Доминик Тим (Австрия) - 3205
47 (42). Андрей Кузнецов (Россия) - 988...
61 (63). Михаил Южный (Россия) - 801...
79 (79). Евгений Донской (Россия) - 691…
93 (94). Константин Кравчук - 628...
95 (96). Карен Хачанов (Россия) - 619.