Российская теннисистка Макарова поднялась на семь позиций в рейтинге WTA

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова поднялась с 36-го на 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Новая версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Макарова смогла улучшить свое положение благодаря тому, что на турнире в Нью-Хейвене дошла до 1/4 финала (где проиграла чешке Петре Квитовой), получив 100 очков.

Первая десятка осталась без изменений.

Положение в рейтинге:

1 (1). Серена Уильямс (США) - 7050 очков

2 (2). Ангелик Кербер (Германия) - 6860

3 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5830

4 (5). Агнешка Радваньская (Польша) - 5705

5 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5151

6 (6). Винус Уильямс (США) - 4005

7 (7). Виктория Азаренко (Белоруссия) - 3551

8 (8). Роберта Винчи (Италия) - 3465

9 (9). Мэдисон Киз (США) - 3286

10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) - 3190...

18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2195...

20 (20). Елена Веснина (Россия) - 2054...

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) - 1773...

29 (36). Екатерина Макарова (Россия) - 1582...

88 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) - 743...

95 (93). Мария Шарапова (Россия) - 691.

Теннисист Южный поднялся на две строчки в рейтинге ATP Россиянин Михаил Южный поднялся с 63-й на 61-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Новая версия рейтинга опубликована на сайте организации. Другой россиянин Андрей Кузнецов потерял пять мест, Константин Кравчук и Харен Качанов поднялись на строчку выше каждый. Серб Новак Джокович продолжает уверенно лидировать, в топ-20 изменений не произошло. Рейтинг ATP от 15 августа: 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 14 840 очков 2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 9305 3 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 4980 4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 4945 5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 4850 6 (6). Милош Раонич (Канада) - 4805 7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4165 8 (8). Томаш Бердых (Чехия) - 3570 9 (9). Марин Чилич (Хорватия) - 3515 10 (10). Доминик Тим (Австрия) - 3205 47 (42). Андрей Кузнецов (Россия) - 988... 61 (63). Михаил Южный (Россия) - 801... 79 (79). Евгений Донской (Россия) - 691… 93 (94). Константин Кравчук - 628... 95 (96). Карен Хачанов (Россия) - 619.