Томаш Плеканец назначен капитаном сборной Чехии по хоккею на Кубке мира

ОТТАВА, 29 августа. /ТАСС/. Чешский нападающий Томаш Плеканец назначен капитаном национальной сборной на Кубке мира по хоккею 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Плеканец был капитаном чешской сборной на Олимпийских играх 2014 года и на чемпионате мира по хоккею в 2012 и 2016 годах.

Чешский форвард является серебряным призером чемпионата мира 2006 года и двукратным бронзовым медалистом (2011, 2012).

В минувшем сезоне форвард провел за канадский клуб НХЛ "Монреаль Канадиенз" 82 игры, в которых забросил 14 шайб и отдал 40 результативных передач.

Кубок мира по хоккею пройдет с 17 сентября по 1 октября в канадском Торонто. В турнире примут участие сборные России, Канады, США, Швеции, Чехии, Финляндии, Северной Америки (из игроков США и Канады не старше 23 лет), а также сборная Европы из хоккеистов Германии, Швейцарии, Словакии, Австрии, Норвегии и других стран, не представленных отдельными командами.