Национальный паралимпийский комитет Монголии выразил поддержку российским паралимпийцам

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Национальный паралимпийский комитет (НПК) Монголии выразил солидарность и поддержку российским паралимпийцам, отстраненным от участия в Играх 2016 года. Об этом говорится в заявлении НПК Монголии, опубликованном на официальном сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

7 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение не допускать российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Таким образом, сборная России не выступит на Играх 2016 года.

"Решение Международного паралимпийского комитета и CAS по недопуску сборной России к участию в Паралимпиаде 2016 года непонятно для нас, мы хотим выразить свою солидарность и поддержку российским паралимпийцам, - говорится в заявлении. - Мы, конечно, против употребления допинга и всегда будем отстаивать свою позицию за чистый спорт в паралимпийском движении. Мы очень надеемся, что российские спортсмены докажут свою невиновность, чистоту и выступят в Рио".

МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября 2016 года.