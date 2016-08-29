Тренер: российские синхронистки Ромашина и Ищенко должны продолжать карьеру после ОИ

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина, Сергей Фукс/. Пятикратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Светлана Ромашина и Наталья Ищенко обязательно должны продолжать спортивную карьеру после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

"Света и Наташа обязательно должны продолжать карьеру, - подчеркнула Покровская. - Наташа и Света - дуэт, на который равняется весь мир. Это школа для всех".

"Что касается группы, то пока я не знаю, останутся ли спортсменки после Рио или нет, - добавила специалист. - Кто сможет решить семейные проблемы и продолжить - добро пожаловать, дверь открыта для всех. Я вообще очень почтительно отношусь к олимпийским чемпионам".

Ромашина и Ищенко завоевали золото Игр-2016 в дуэтах и групповых упражнениях.