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Тренер: российские синхронистки Ромашина и Ищенко должны продолжать карьеру после ОИ

Спорт
29 августа, 14:05 UTC+3 МОСКВА Екатерина Мухлынина, Сергей Фукс
Ромашина и Ищенко завоевали золото Игр-2016 в дуэтах и групповых упражнениях
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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина, Сергей Фукс/. Пятикратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Светлана Ромашина и Наталья Ищенко обязательно должны продолжать спортивную карьеру после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

"Света и Наташа обязательно должны продолжать карьеру, - подчеркнула Покровская. - Наташа и Света - дуэт, на который равняется весь мир. Это школа для всех".

"Что касается группы, то пока я не знаю, останутся ли спортсменки после Рио или нет, - добавила специалист. - Кто сможет решить семейные проблемы и продолжить - добро пожаловать, дверь открыта для всех. Я вообще очень почтительно отношусь к олимпийским чемпионам".

Ромашина и Ищенко завоевали золото Игр-2016 в дуэтах и групповых упражнениях.

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