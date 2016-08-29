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Бронзовый призер ОИ-2016 велосипедист Дмитриев решил продать подаренный автомобиль

Спорт
29 августа, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
25 августа чемпионы и призеры Игр-2016 получили государственные награды и ключи от новых автомобилей BMW
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Денис Дмитриев

Денис Дмитриев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в велоспорте на треке Денис Дмитриев сообщил о продаже автомобиля, который был подарен ему за медаль на Играх. Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Ввиду повышенного интереса со стороны СМИ к планам олимпийцев в отношении подаренных нам автомобилей – решил сделать этот пост. У меня уже есть моя любимая машина – BMW "синий бегемот". Эта машина – результат моих спортивных достижений и упорных трудов. Не скрою, что пользоваться автомобилем мне приходится гораздо реже, чем моим неразлучным спутником - велосипедом, и то только тогда, когда я бываю в Москве. Я благодарен Фонду поддержки олимпийцев России за эту поддержку, и уверен, что подаренный мне автомобиль сможет по назначению послужить ее будущему владельцу и его семье, тем более что у него будет такая прекрасная история, как выигранная медаль ОИ в Рио. У каждого олимпийца есть планы на будущее – соревнования, семья и дети, ОИ-2020 в Токио, развитие олимпийского движения и общественная деятельность, на данный момент мы решили, что для нашей будущей семьи это решение наиболее верное. Спасибо @smile025 за помощь

Фото опубликовано Denis Dmitriev (@dmitrievden)

"Ввиду повышенного интереса со стороны СМИ к планам олимпийцев в отношении подаренных нам автомобилей - решил сделать этот пост, - написал Дмитриев. - У меня уже есть моя любимая машина - BMW "синий бегемот". Эта машина - результат моих спортивных достижений и упорных трудов. Не скрою, что пользоваться автомобилем мне приходится гораздо реже, чем моим неразлучным спутником - велосипедом, и то только тогда, когда я бываю в Москве".

"Я благодарен Фонду поддержки олимпийцев России за эту поддержку и уверен, что подаренный мне автомобиль сможет по назначению послужить ее будущему владельцу и его семье, тем более что у него будет такая прекрасная история, как выигранная медаль ОИ в Рио. У каждого олимпийца есть планы на будущее - соревнования, семья и дети, ОИ-2020 в Токио, развитие олимпийского движения и общественная деятельность, на данный момент мы решили, что для нашей будущей семьи это решение наиболее верное", - добавил Дмитриев.

Ранее на одном из сайтов по продаже автомобилей появилось объявление о продаже одного из автомобилей BMW Х6, которые были вручены российским победителям Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

25 августа чемпионы и призеры Игр-2016 получили государственные награды и ключи от новых автомобилей BMW. Чемпионы Игр стали обладателями модели X6, серебряные призеры получили X4, а бронзовые медалисты - X3. Олимпийские игры в Бразилии прошли с 5 по 21 августа.

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