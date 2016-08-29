Минобороны РФ отремонтирует госпиталь в Екатеринбурге около стадиона ЧМ-2018

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Российской Федерации отремонтирует "354 общевойсковой клинический госпиталь" в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщили в правительстве Свердловской области.
"В 2017 году Министерство обороны РФ проведет капитальный ремонт медицинского учреждения, расположенного в Екатеринбурге рядом с Центральным стадионом, где в 2018 году будут проходить матчи чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в ответном письме, поступившем в адрес губернатора Евгения Куйвашева от заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова", - сообщили в правительстве региона.
Ранее в июне 2016 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил обращение к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой рассмотреть возможность выделения средств для ремонта фасада и кровли госпиталя, а также благоустройства прилегающей территории и замены ограждения.
"В ответном письме Минобороны РФ отмечается, что в настоящее время организована работа по обследованию фондов поликлиники, по итогам которой будет заключен государственный контракт на проведение капитального ремонта", - уточнили в правительстве, добавив, что сумма ремонта пока неизвестна.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.
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