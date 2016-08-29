Футболист Артем Дзюба не примет участие в товарищеских матчах сборной России

ХИМКИ /Московская область/, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий Артем Дзюба не сможет принять участие в ближайших товарищеских матчах сборной России по футболу, полузащитник Алан Дзагоев ко встречам будет готов. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

"Сегодня была тренировка, с одной стороны восстановительная, с другой - мы первый раз встречались и какие-то тактические моменты обсудили. Побегали, поласкали мяч, почувствовали друг друга. Дзюба сто процентов не сможет участвовать в сборе. Дзагоев сегодня приезжал, мы ему сделали дополнительное медобследование, ничего страшного у него не выявили, но мышца такая, которую надо внимательно посмотреть, чтобы мы не навредили и не усугубили", - сказал Черчесов.

Ранее врач "Ростова" Владимир Хохлов сообщил ТАСС, что вызванный в сборную защитник команды Федор Кудряшов получил сотрясение мозга в матче чемпионата России с "Тереком", который прошел в воскресенье. "Сотрясение может и было, но не мозга", - прокомментировал ситуацию Черчесов.

"Все-таки две игры под флагом России предстоит сыграть, хочется добиваться результата. Завтра с утра будет медобследование, посмотрим, кто на что готов. Некоторые играли 27-го, другие 28 августа. От этого будем исходить, смогут ли все получить игровую практику", - также отметил специалист.

Черчесов также сообщил, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес из-за травмы может пропустить матч чемпионата России по футболу с грозненским "Тереком".

"Что касается Фернандеса, мы с ним полчаса побеседовали, он на португальском, а я на всех языках. Мы друг друга поняли. Надеемся, что в матче с "Тереком" он сможет принять участие, но есть на этот счет сомнения", - сказал Черчесов.

Между Черчесовым и Фернандесом состоялся разговор. Защитник, который с 2017 года должен получить право выступать за сборную России, был вызван на сбор команды для знакомства с тренером. В субботу в матче чемпионата страны с "Томью" Фернандес получил повреждение мягких тканей передней поверхности бедра.

Отношение к контрольным матчам

Наставник россиян отметил, что игроки сборной не будут халатно относиться к контрольным матчам, которые станут подготовкой к домашнему чемпионату мира 2018 года.

"Игроки не будут халатно относиться к контрольным матчам. Надо создать хорошую конкурентную среду, и, если будут победы, это будет мотивировать наших сборников, - сказал Черчесов. - На фоне сильного соперника можно посмотреть себя и понять, над чем работать. Мы будем играть и с африканками, и с американцами, так как на чемпионате мира будут разные уровни команд".

"Насчет тактики - это очень большой вопрос. Мы стараемся нащупать оптимальную структуру", - добавил наставник.

"Когда я работал в клубных командах, всегда старался подбирать максимально сильных соперников. На их уровне и себя можно посмотреть, и помериться силами, выяснить над чем работать. Но впереди чемпионат мира, там будут соперники разного уровня, это не чемпионат Европы, поэтому будем и с африканцами играть, и с американцами", - отметил наставник.

Черчесов вызвал на сбор двух натурализованных игроков - защитников Марио Фернандеса из ЦСКА и Романа Нойштедтера из турецкого "Фенербахче". "Мы полчаса побеседовали с Фернандесом, он на португальском, я на всех языках, и мы друг друга поняли. Надеемся, что в матче с "Тереком" (8 сентября) он сможет принять участие, но есть на этот счет сомнения. Нойштедтера нет, он вчера поздно закончил играть, ему нет смысла лететь сюда, а потом обратно, и я в этом плане проявил гибкость", - резюмировал Черчесов.