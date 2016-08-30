У российских паралимпийцев есть шанс выступить на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Выполнение критериев Международного паралимпийского комитета (МПК) позволит российским паралимпийцам выступить на Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявил пресс- секретарь МПК Крэйг Спенс, слова которого приводит немецкое агентство DPA.

7 августа МПК принял решение не допускать российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд (КАС) 23 августа отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Таким образом, сборная России не выступит на Играх 2016 года. Во вторник ПКР в письме призвал Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) отреагировать на обвинения со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и заявил, что отстранение сборной России распространяется и на Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

Спенс ответил на запрос агентства и сказал о том, что информация о недопуске россиян до Паралимпиады-2018 неверна. "Это неверно. Как только Паралимпийский комитет России выполнит свои обязательства, дисквалификация немедленно будет снята", - сказал Спенс.

Президент ПКР Владимир Лукин сообщил ТАСС о том, что МПК не предъявил критериев восстановления членства, но ПКР направил запрос в организацию по этому вопросу.

МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.