Чемпионат Европы по бобслею и скелетону 2017 года пройдет в немецком Винтерберге

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ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Чемпионат Европы по бобслею и скелетону 2017 года состоится в немецком Винтерберге с 9 по 15 января. Об этом сообщила пресс-служба Международой федерации бобслея и скелетона.
Проведение европейского первенства совпадет с этапом Кубка мира. Таким образом, помимо кубковых очков, в Винтерберге европейские спортсмены будут бороться за медали континентального первенства.
Винтерберг примет чемпионат Европы в седьмой раз, до этого турнир проходил там в 1979, 1984, 1988, 1989, 2003 и 2011 годах.
Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года.