Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпионат Европы по бобслею и скелетону 2017 года пройдет в немецком Винтерберге

Спорт
31 августа, 11:43 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 31, августа. /ТАСС
Проведение европейского первенства совпадет с этапом Кубка мира - таким образом, помимо кубковых очков, в Винтерберге европейские спортсмены будут бороться за медали континентального первенства
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Чемпионат Европы по бобслею и скелетону 2017 года состоится в немецком Винтерберге с 9 по 15 января. Об этом сообщила пресс-служба Международой федерации бобслея и скелетона.

Проведение европейского первенства совпадет с этапом Кубка мира. Таким образом, помимо кубковых очков, в Винтерберге европейские спортсмены будут бороться за медали континентального первенства.

Винтерберг примет чемпионат Европы в седьмой раз, до этого турнир проходил там в 1979, 1984, 1988, 1989, 2003 и 2011 годах.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
2
Единороссы готовы совместно с профсоюзами подготовить законопроект о приоритете зарплат
3
Дочь лидера Узбекистана поблагодарила соотечественников за поддержку
4
В Москве отменено более 30 авиарейсов
5
Тренера по шахматам в Москве подозревают в насильственных действиях в отношении ученицы
6
Россиянин Миронов, объявленный США в розыск, вылетел из Еревана в Москву
7
Массовая драка произошла в Махачкале
Темы дня
Реклама