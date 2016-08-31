Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кандидат в президенты УЕФА Чеферин заявил, что намерен бороться с коррупцией

Спорт
31 августа, 16:18 UTC+3 ЛЮБЛЯНА ЛЮБЛЯНА 31, августа. /ТАСС
Также чиновник сообщил, что хочет сделать УЕФА лучшей спортивной организацией в мире, которая будет образцом для всех остальных организаций и обеспечит устойчивое развитие европейского футбола
Материал из 1 страницы

ЛЮБЛЯНА, 31 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин заявил, что намерен активно бороться с коррупцией, допингом и договорными матчами, если будет избран на пост главы организации. Его слова приводит агентство Reuters.

Смотрите также
Александер Чеферин
РФС на выборах президента УЕФА поддержит Александера Чеферина

"Я буду работать в направлении более эффективной защиты и целостности нашего вида спорта путем борьбы с коррупцией и договорными матчами, борьбы с допингом и обеспечения безопасных условий в футбольной среде для всех участников", - сказал Чеферин. Также чиновник сообщил, что хочет сделать УЕФА лучшей спортивной организацией в мире, которая будет образцом для всех остальных организаций и будет обеспечивать устойчивое развитие европейского футбола.

Выборы президента УЕФА состоятся 14 сентября в Афинах. Кроме Чеферина, который является президентом Футбольного союза Словении, на пост претендуют еще два кандидата. Голландец Михаэль ван Праг, возглавляющий Королевский футбольный союз Нидерландов и испанец Анхель Мария Вильяр - глава Королевской испанской футбольной федерации. Как сообщалось ранее, Российский футбольный союз поддержит кандидатуру словенца.

Там же в Афинах будет официально объявлено об уходе с поста президента УЕФА француза Мишеля Платини, который руководил организацией с 2007 года. В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован, затем дисквалификация Платини была сокращена до шести лет. Француз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Она была частично удовлетворена - штраф был сокращен с 80 тысяч франков до 60, а дисквалификация - с шести до четырех лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Возбуждено дело в отношении избившего врача в подмосковной больнице
2
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
3
Что ждет пенсионную систему России
4
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
5
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
6
В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны
7
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
Темы дня
Реклама