Кандидат в президенты УЕФА Чеферин заявил, что намерен бороться с коррупцией

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ЛЮБЛЯНА, 31 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин заявил, что намерен активно бороться с коррупцией, допингом и договорными матчами, если будет избран на пост главы организации. Его слова приводит агентство Reuters.
"Я буду работать в направлении более эффективной защиты и целостности нашего вида спорта путем борьбы с коррупцией и договорными матчами, борьбы с допингом и обеспечения безопасных условий в футбольной среде для всех участников", - сказал Чеферин. Также чиновник сообщил, что хочет сделать УЕФА лучшей спортивной организацией в мире, которая будет образцом для всех остальных организаций и будет обеспечивать устойчивое развитие европейского футбола.
Выборы президента УЕФА состоятся 14 сентября в Афинах. Кроме Чеферина, который является президентом Футбольного союза Словении, на пост претендуют еще два кандидата. Голландец Михаэль ван Праг, возглавляющий Королевский футбольный союз Нидерландов и испанец Анхель Мария Вильяр - глава Королевской испанской футбольной федерации. Как сообщалось ранее, Российский футбольный союз поддержит кандидатуру словенца.
Там же в Афинах будет официально объявлено об уходе с поста президента УЕФА француза Мишеля Платини, который руководил организацией с 2007 года. В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован, затем дисквалификация Платини была сокращена до шести лет. Француз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Она была частично удовлетворена - штраф был сокращен с 80 тысяч франков до 60, а дисквалификация - с шести до четырех лет.