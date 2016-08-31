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Зарплата президента ФИФА составляет 1,5 млн швейцарских франков в год

Спорт
31 августа, 19:50 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 31, августа. /ТАСС
Джанни Инфантино возглавил Международную федерацию футбола 26 февраля 2016 года
Материал из 1 страницы
Джанни Инфантино

Джанни Инфантино

© AP Photo/Ivan Sekretarev

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Зарплата президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино составляет 1,5 млн швейцарских франков в год (примерно €1,37 млн). Об этом сообщает "Би-би-си".

По информации издания, зарплата генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры составляет 1,3 млн швейцарских франков в год (примерно €1,19 млн).

Инфантино был избран президентом организации 26 февраля 2016 года, он получил 115 голосов из 207 во втором туре. Швейцарец стал девятым президентом ФИФА в истории.

В середине мая на конгрессе ФИФА Инфантино объявил о назначении Самуры на пост генерального секретаря. Она стала первой женщиной на данном посту.

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