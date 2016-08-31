Зарплата президента ФИФА составляет 1,5 млн швейцарских франков в год

Собянин: нового строительства на месте снесенного самостроя в Москве не будетЭкономика и бизнес 31 августа, 21:40
Онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными Турции и РоссииСпорт 31 августа, 21:15
Президент ФИФА Инфантино рад, что вопрос с его зарплатой решилсяСпорт 31 августа, 21:01
Ассанж анонсировал публикацию на Wikileaks информации о выборах в СШАМеждународная панорама 31 августа, 20:58
Подростки уральской спецшколы устроили беспорядкиПроисшествия 31 августа, 20:51
Федор Кудряшов и Алексей Миранчук вошли в стартовый состав сборной РФ на матч с туркамиСпорт 31 августа, 20:44
Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала ушел в отставкуМеждународная панорама 31 августа, 20:18
Опрос: Клинтон практически сравнялась с Трампом по уровню непопулярности у избирателейМеждународная панорама 31 августа, 20:14
Суворовские военные училища. ДосьеБиографии и справки 31 августа, 20:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Зарплата президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино составляет 1,5 млн швейцарских франков в год (примерно €1,37 млн). Об этом сообщает "Би-би-си".
По информации издания, зарплата генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры составляет 1,3 млн швейцарских франков в год (примерно €1,19 млн).
Инфантино был избран президентом организации 26 февраля 2016 года, он получил 115 голосов из 207 во втором туре. Швейцарец стал девятым президентом ФИФА в истории.
В середине мая на конгрессе ФИФА Инфантино объявил о назначении Самуры на пост генерального секретаря. Она стала первой женщиной на данном посту.