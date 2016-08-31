Президент ФИФА Инфантино рад, что вопрос с его зарплатой решился

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ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рад, что вопрос с его зарплатой решился. Слова Инфантино приводит пресс-служба организации.
ФИФА опубликовала информацию о доходах первых лиц организации. Зарплата Инфантино составляет 1,5 млн швейцарских франков в год (примерно 1,37 млн евро), генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры - 1,3 млн швейцарских франков в год (примерно 1,19 млн евро).
"Принимая во внимание прежние недопонимания и искажения, касающиеся моей зарплаты, я рад, что этот вопрос решился и что у меня есть подписанный, действительный трудовой договор, - сказал Инфантино. - Я удовлетворен тем, что переговоры были прозрачными и открытыми".
"Сегодняшнее объявление демонстрирует важность того, что новое руководство ФИФА ставит на первое место прозрачность и надлежащее управление. Я заявляю, что под моим председательством злоупотребления в системе происходить не будут", - добавил президент ФИФА.
Инфантино был избран президентом организации 26 февраля 2016 года, он получил 115 голосов из 207 во втором туре. Швейцарец стал девятым президентом ФИФА в истории.
В середине мая на конгрессе ФИФА Инфантино объявил о назначении Самуры на пост генерального секретаря. Она стала первой женщиной на данном посту.