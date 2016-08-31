Россиянин Морозов завоевал пять золотых медалей на этапе Кубка мира по плаванию в Германии

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов завоевал пять золотых и бронзовую медали на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который прошел в Берлине. Трех золотых и бронзовой награды он удостоился в личных заплывах, двух золотых - в эстафетах.

В среду на дистанции 50 м вольным стилем Морозов показал результат 20,79 секунды. Вторым стал представитель ЮАР Чад ле Кло (21,12), третье место поделили украинец Андрей Говоров и британец Бенжамин Прауд (оба - 21,15). В смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем Морозов вместе с Кириллом Пригодой, Дарьей Устиновой и Юлией Ефимовой одержал победу с результатом 1 минута 32,07 секунды. Второе место заняли американцы (1.33,11), третье - австралийцы (1.34,34). Также в среду Морозов завоевал бронзу на 100 м брассом.

В первый день этапа во вторник Морозов победил на 100 м комплексным плаванием (50,30 секунды), обновив собственный мировой рекорд, и на 100 м вольным стилем (45,79), а также вместе со Станиславом Донцом, Юлией Ефимовой и Дарьей Устиновой победил в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м (1.39,77).

Во второй, заключительный, день этапа российские пловцы завоевали еще четыре серебряные награды. Юлия Ефимова завоевала две серебряные медали на дистанциях 50 и 200 м брассом. Кирилл Пригода стал серебряным призером на 100 м брассом, а Станислав Донец - вторым на 50 м на спине.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Москве 3-4 сентября.