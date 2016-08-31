Виталий Мутко остался доволен качеством футбольного матча Турция - Россия

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу провела хороший товарищеский матч против команды Турции. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта России и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Сборная России сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Турции в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Встреча прошла на стадионе "Анталья-Арена".

"Сборная России провела хороший матч против команды Турции. Ребята играли хорошо, тренер у нас тоже хороший. Атмосфера на стадионе была прекрасная, он был заполнен. Понятно, что было немного жарко, но все-таки на качество футбола это повлияло минимально", - сказал Мутко.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 6 сентября в Москве, она встретится с командой Ганы. А 9 октября подопечные Станислава Черчесова в Краснодаре сразятся с командой Коста-Рики. Данный матч, как планируется, будет первым на новом стадионе футбольного клуба "Краснодар". Также в 2016 году сборная России проведет одну или две товарищеских встречи в ноябре.