Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Виталий Мутко остался доволен качеством футбольного матча Турция - Россия

Спорт
31 августа, 23:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
"Понятно, что было немного жарко, но все-таки на качество футбола это повлияло минимально", - сказал ТАСС министр спорта РФ
Материал из 1 страницы
Эпизод из товарищеского матча между сборными Турции и России

Эпизод из товарищеского матча между сборными Турции и России

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу провела хороший товарищеский матч против команды Турции. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта России и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Галерея
10 фото

Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром

Сборная России сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Турции в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Встреча прошла на стадионе "Анталья-Арена".

"Сборная России провела хороший матч против команды Турции. Ребята играли хорошо, тренер у нас тоже хороший. Атмосфера на стадионе была прекрасная, он был заполнен. Понятно, что было немного жарко, но все-таки на качество футбола это повлияло минимально", - сказал Мутко.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 6 сентября в Москве, она встретится с командой Ганы. А 9 октября подопечные Станислава Черчесова в Краснодаре сразятся с командой Коста-Рики. Данный матч, как планируется, будет первым на новом стадионе футбольного клуба "Краснодар". Также в 2016 году сборная России проведет одну или две товарищеских встречи в ноябре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
ЧМ-2018 по футболу
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Досье
2
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
3
Руссефф процитировала Маяковского во время своего выступления перед сторонниками
4
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции в товарищеском матче
5
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
6
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
7
Что изменится в школах и вузах в новом учебном году
Темы дня
Реклама