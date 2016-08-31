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Станислав Черчесов: в матче с турками нам не хватило "инстинкта убийцы"

Спорт
31 августа, 23:44 дата обновления: 31 августа, 23:47 UTC+3 АНТАЛЬЯ корр. ТАСС, Илья Андреев
"Я не говорю, что там нужно было непременно забивать, но хотя бы до удара надо было дело доводить", - заявил новый главный тренер сборной России
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

© AP Photo

АНТАЛЬЯ /Турция/, 31 августа. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборной России по футболу в контрольном матче с командой Турции не хватило точных завершающих ударов в атаке. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

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Матч Турция - Россия завершился со счетом 0:0. Встреча состоялась в Анталье.

"Нам сегодня не хватило так называемого инстинкта убийцы. Я не говорю, что там нужно было непременно забивать, но хотя бы до удара надо было дело доводить. На таком уровне по 5-10 моментов не бывает, бывает по одному, по два, которые нужно максимально использовать", - сказал Черчесов.

Специалист признал, что ничья является закономерным результатом встречи.

"Был достаточно напряженный матч, наша команда играла в новом созыве, у турков вышло на поле много новых игроков, так что мы в какой-то степени были в одинаковой ситуации. Нам не все удалось сделать, но результат закономерный. Но, конечно, если бы Оздоев забил, было бы лучше", - отметил он.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 6 сентября в Москве - она встретится с командой Ганы. 9 октября российская сборная в Краснодаре сразится с командой Коста-Рики - данный матч, как планируется, будет первым на новом стадионе футбольного клуба "Краснодар". Также в 2016 году сборная России проведет одну или две товарищеских встречи в ноябре.

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