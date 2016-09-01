АНТАЛЬЯ /Турция/, 1 сентября. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Министр спорта РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко намерен посещать стройку стадиона в Санкт-Петербурге раз в две недели. Об этом он сообщил журналистам.

"В Санкт-Петербурге я буду в субботу. Мы договорились, что буду посещать стадион раз в две недели, обойду его еще раз", - сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что строительство стадиона в Санкт- Петербурге, который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, завершится в декабре.