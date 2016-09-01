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Федерация футбола Франции поддержит Чеферина на выборах президента УЕФА

Спорт
1 сентября, 13:43 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 1, сентября. /ТАСС
"Чеферин является кандидатом, способным объединить национальные федерации. Его программа продолжит политику, которую УЕФА проводит в последние годы", - говорится в сообщении пресс-службы федерации
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ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Федерация футбола Франции (FFF) поддержит словенца Александера Чеферина на выборах президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба FFF.

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Чеферин является президентом Футбольного союза Словении. Ранее о намерении поддержать словенца заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Чеферин является кандидатом, способным объединить национальные федерации. Его программа продолжит политику, которую УЕФА проводит в последние годы", - говорится в сообщении.

Выборы нового президента УЕФА пройдут 14 сентября в Афинах. Также кандидатами на пост главы организации являются глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Праг и президент Королевской футбольной федерации Испании Анхель Мария Вильяр. Тогда же будет официально объявлено об уходе с поста президента УЕФА француза Мишеля Платини, который руководил организацией с 2007 года.

В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован. Затем дисквалификация Платини была сокращена до шести лет. Француз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Она была частично удовлетворена: штраф был сокращен с 80 тысяч франков до 60, а дисквалификация - с шести до четырех лет.

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