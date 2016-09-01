Федерация футбола Франции поддержит Чеферина на выборах президента УЕФА

Депутат Гутенев предложил включить экзамен по физике в перечень обязательных в школеОбщество 1 сентября, 13:40
В спин-оффе "Звездных войн" появится "черный R2-D2"Культура 1 сентября, 13:36
Иски 34 российских паралимпийцев к МПК поступили в CASСпорт 1 сентября, 13:27
Омский суд взыскал в пользу местной жительницы 700 тыс. рублей за ДТП с участием танкаСибирь 1 сентября, 13:25
Британский актер Джим Бродбент сыграет в седьмом сезоне "Игры престолов"Культура 1 сентября, 13:18
Кехман подал жалобу на отказ суда отстранить от обязанностей управляющего группы JFCЭкономика и бизнес 1 сентября, 13:11
Кубанских детей в казачьих классах научат строевой подготовке и езде на лошадяхОбщество 1 сентября, 12:55
Космонавт Рыжиков поздравил с Байконура школьников ХМАО с началом учебного годаНовости Урала 1 сентября, 12:52
ЦБ РФ повысил на 2 сентября курс доллара до 65,26 рубляЭкономика и бизнес 1 сентября, 12:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Федерация футбола Франции (FFF) поддержит словенца Александера Чеферина на выборах президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба FFF.
Чеферин является президентом Футбольного союза Словении. Ранее о намерении поддержать словенца заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Чеферин является кандидатом, способным объединить национальные федерации. Его программа продолжит политику, которую УЕФА проводит в последние годы", - говорится в сообщении.
Выборы нового президента УЕФА пройдут 14 сентября в Афинах. Также кандидатами на пост главы организации являются глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Праг и президент Королевской футбольной федерации Испании Анхель Мария Вильяр. Тогда же будет официально объявлено об уходе с поста президента УЕФА француза Мишеля Платини, который руководил организацией с 2007 года.
В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован. Затем дисквалификация Платини была сокращена до шести лет. Француз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Она была частично удовлетворена: штраф был сокращен с 80 тысяч франков до 60, а дисквалификация - с шести до четырех лет.