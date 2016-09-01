Песьяков: главной целью на ЧМ для сборной России должна быть победа в каждом матче

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Главной целью для сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года должна быть победа в каждом матче. Такое мнение журналистам высказал вратарь московского "Спартака" Сергей Песьяков.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.

"Мне кажется, нужно играть в каждом матче на победу на чемпионате мира. Не надо ставить определимые цели - выйти в финал или полуфинал. Надо просто побеждать в каждой следующей встрече. Все ждут, что мы выйдем в полуфинал, от этого и звучат такие задачи", - считает Песьяков.

Также вратарь рассказал, что нужно сделать, чтобы попасть в сборную и выразил мнение, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев - лучший в стране.

"Чтобы попасть в сборную, нужно показывать хорошую игру и иметь постоянную игровую практику в клубе. Лучшим вратарем страны считаю Игоря Акинфеева. Нас сложно с ним сравнивать, у нас разная комплекция, разные стили игры. Он отлично играет ногами", - отметил вратарь.

В среду сборная России провела первую товарищескую игру под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова с командой Турции (0:0). Песьяков считает, что наша национальная команда имела больше шансов на победу в матче. "Игра получилась немного скомканная, но в целом я считаю, что владели преимуществом, минут 70 игрового времени - точно. Мы имели больше моментов, чтобы выиграть матч", - сказал Песьяков.