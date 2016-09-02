От гребли до дрифта: на какие спортивные мероприятия можно сходить в Москве на выходных

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Уроки хоккея, шоу с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию, соревнования по гребле на Кубок президента РФ и не только. Так жители и гости московского региона могут приобщиться к спорту в первые выходные осени.

Подборка спортивных событий, которые пройдут в Москве и области с 2 по 4 сентября, — в материале ТАСС.

Открытые уроки хоккея на катке Mega Ice

Когда: 2 сентября, начало: 16:30.

Где: ТРК "Авиапарк", каток Mega Ice. Ходынский б-р, д. 4, 4 этаж.

В торгово-развлекательном центре "Авиапарк" дети в возрасте от 4 до 13 лет смогут открыть для себя мир хоккея. Экипировка и коньки выдаются юным игрокам бесплатно. На сентябрь запланировано пять часовых занятий под руководством инструктора (2, 9, 16, 23, 30 сентября).

Желательна предварительная запись. Подробности по телефонам +7 (499) 270-01-89, +7 (926) 753-46-88.

Шестой этап Российской Дрифт Серии

Когда: 3 сентября, начало: 12:00.

Где: ADM Raceway. Московская область, Раменский район, пос. Верхнее Мячково.

В соревнованиях примут участие 35 гонщиков. Зрители увидят, как в управляемый занос отправляются Nissan Skyline R32, BMW M3 E36, Mercedes-Benz C-Class W204, ВАЗ-2105, Mazda RX 8 и другие.

Вход зрителей на этап начинается в 10 часов.

Шоу фигуристов Magic on Ice

Когда: 4 сентября, начало: 15:00.

Где: Малая спортивная арена "Лужники". Лужнецкая наб., 24, стр. 3.

Участие в представлении примут победители и призеры Олимпийских игр — 2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Ксения Столбова и Федор Климов и другие.

Также участниками шоу станут рок-группа "Кипелов", российско-итальянский пианист Олег Маршев, DJ-группа Swanky Tunes и знаменитый битбоксер Вахтанг Каландадзе.

Этап Кубка мира по плаванию

Когда: 3-4 сентября.

Где: СК "Олимпийский". Олимпийский пр-т, 16, корп. 2.

В 2016 году Кубок мира проходит в девять этапов, соревнования в Москве завершают первый из трех кластеров (в каждом по три этапа). Предварительно для участия в столичном этапе Кубка мира заявились спортсмены из 22 стран. В их числе звезды мирового плавания, победители и призеры Олимпиады-2016 Катинка Хоссу (Венгрия), Юлия Ефимова (Россия), Чад ле Кло (ЮАР).

Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента Российской Федерации

Когда: 3-4 сентября.

Где: Гребной канал в Крылатском. Ул. Крылатская, 2.

В соревнованиях, которые проводятся с 2010 года, примут участие свыше 230 спортсменов из девяти стран. В их число вошли гребцы, участвовавшие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Главный приз получит сборная, которая победит в общекомандном зачете, состоящем из 12 олимпийских видов программы.