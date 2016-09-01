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IIFH считает недопустимым отстранение российских спортсменов от Паралимпиады

Спорт
1 сентября, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Президент федерации Рене Фазель заявил, что "это является трагедией для членов национальной российской паралимпийской команды"
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Рене Фазель

Рене Фазель

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) считает недопустимым отстранение российских спортсменов от Паралимпийских игр 2016 года. Текст письма президента IIHF Рене Фазеля, адресованное президенту Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимиру Лукину, приводит пресс-служба ПКР.

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"Мы были очень удивленны, узнав о том, что российские спортсмены-паралимпийцы были отстранены от участия в Паралимпийских играх 2016 года, - написал Фазель. - Мы разделяем ваше мнение, что это является трагедией для членов национальной российской паралимпийской команды. Международная федерация хоккея публично заявила, что считает недопустимым такого рода коллективное наказание всей команды, и полностью поддерживает вашу позицию об обжаловании решения Международного паралимпийского комитета (МПК) о приостановлении членства ПКР".

"Огромным разочарованием для нас было окончательное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх 2016 года. Поэтому позвольте выразить наше недовольство этим решением, а так же нашу надежду на то, что в будущем ваша ситуация будет рассмотрена с большим пониманием", - заключил Фазель.

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Ранее МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от Игр 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. ПКР 15 августа направил апелляцию в CAS на решение об отстранении сборной России от участия в Играх. Позднее многие российские паралимпийцы в индивидуальном порядке обратились в МПК с просьбой допустить их до участия в соревнованиях.

В среду Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение о недопуске российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Как сообщается в релизе суда, наряду с апелляцией на вердикт CAS российский комитет подал заявление о принятии временных мер, в частности, требование о приостановлении решения о недопуске россиян. Суд отказал ПКР в этой просьбе, мотивируя свой вердикт тем, что индивидуальный допуск паралимпийцев выходит за рамки предмета спора.

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Допинг Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
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