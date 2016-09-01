Италия будет претендовать на проведение ОИ-2028 в случае отказа Рима от ОИ-2024

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Один из итальянских городов будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 года, если Рим снимет свою кандидатуру с выборов столицы Олимпиады-2024. Об этом заявил премьер-министр Италии Маттео Ренци, чьи слова приводит агентство Association Pess.

Ранее сообщалось, что Рим может снять свою заявку на проведение Игр-2024, так как новый мэр города Вирджиния Раджи заявляла, что Рим должен сосредоточиться на своих финансовых и экономических нуждах, а не на проведении Олимпийских игр.

"Я думаю, если Рим не будет претендовать на проведение Олимпиады 2024 года, это будет большой ошибкой, - сказал Ренци. - Но в случае снятия заявки другой итальянский город будет претендовать на проведение Игр-2028".

Также на проведение Олимпиады-2024 претендуют Лос-Анджелес, Париж и Будапешт.