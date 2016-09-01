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В Нижнем Новгороде хотят привлечь 10 тыс. человек в волонтеры ЧМ-2018 до конца года

Спорт
1 сентября, 16:28 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Михаил Селиванов
В настоящее время уже зарегистрировались около трех с половиной тысяч кандидатов в волонтеры оргкомитета ЧМ-2018, до конца года планируется привлечь еще семь тысяч человек
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Более 10 тысяч кандидатов в волонтеры ЧМ-2018 планируют заявить в Нижнем Новгороде до конца этого года, сообщила директор волонтерского центра ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Елена Чуманкина во время "Футбольного урока" в одной из школ города.

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"В настоящее время у нас уже зарегистрировались около трех с половиной тысяч кандидатов в волонтеры оргкомитета ЧМ-2018, до конца года мы планируем привлечь еще семь тысяч человек", - сказала директор центра, выступая перед школьниками. Чуманкина призвала учеников также стать волонтерами предстоящего чемпионата, отметив, что к началу турнира многим из них как раз исполнится 18 лет, и ребята смогут в этом участвовать. "Чтобы стать волонтером, необходимы определенные знания английского языка, думаю, у вас с этим проблем не будет", - отметила директор центра.

В "Футбольном уроке" в Нижнем Новгороде также приняли участие министр спорта региона, экс-капитан баскетбольного ЦСКА Сергей Панов, нижегородцы Антон Хазов - футболист ФК "Олимпиец", и комментатор "Матч ТВ" Павел Занозин. Гости рассказали о подготовке региона к ЧМ-2018 и также рекомендовали нижегородским школьникам воспользоваться уникальным шансом и стать волонтерами чемпионата.

"У волонтеров невероятно интересная жизнь, могу судить об этом по Олимпиаде в Рио, откуда вернулся недавно: они общаются со спортсменами, их пускают в святая святых, где находятся гости соревнований, такое запоминается на всю жизнь", - подчеркнул Занозин, обращаясь к ученикам.

Как отметил Хазов, интерес к футболу в стране и Нижегородской области в частности немного угасает в связи с неудачным выступлением сборной и местных команд, поэтому задача известных спортсменов его вернуть, выступая перед детьми. "Думаю, что ЧМ-2018 даст серьезный толчок для развития футбола в Нижегородской области, поскольку после турнира в регионе останется достаточное количество футбольных площадок высоко уровня - это то, чего сейчас как раз не хватает региону для продвижения футбола", - отметил Хазов.

По словам министра спорта Нижегородской области Сергея Панова, тематические уроки, посвященные ЧМ-2018, проходят в школах области с 2015 года, эта практика будет продолжена. "Эти уроки будут проводиться и дальше не только в школах Нижнего Новгорода, но и области. Послы города на ЧМ-2018 - футболисты Денис Черышев и Дмитрий Булыкин, модель Наталья Водянова, гимнастка Дарья Шкурихина, группа "УмаТурман" регулярно выезжают на встречи с учениками", - отметил Панов.

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ЧМ-2018 по футболу Волонтерская программа ЧМ-2018
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