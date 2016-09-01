Глава ПКР Лукин не планирует покидать свой пост

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин не намерен покидать свой пост, он готов и дальше бороться за права российских паралимпийцев. Об этом он сообщил ТАСС.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх в Рио-де-Жанейро. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. Сегодня МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

"Готов ли я продолжать деятельность на посту президента ПКР? А как же. Почему нет?" - сказал Лукин. Комментируя последнее решение МПК об отказе 175 российским спортсменам в допуске к Паралимпиаде, он подчеркнул, что "права ПКР приостановлены, мы не являемся частью международной федерации и не отвечаем за его решения".

МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм в Рио-де-Жанейро будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским. Турнир состоится на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября.