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Тренер: российские футболисты справились с поставленными задачами в матче с турками

Спорт
1 сентября, 18:19 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Марк Пестряков
"Есть нюансы, на которые мы обратили внимание и завтра донесем это до ребят ", - сказал член тренерского штаба национальной команды Мирослав Ромащенко
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© Александр Демьянчук/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Марк Пестряков/. Футболисты сборной России в целом выполнили задачи, поставленные тренерским штабом в товарищеском матче с командой Турции. Об этом журналистам сообщил тренер сборной России Мирослав Ромащенко.

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Товарищеский матч между сборными России и Турции прошел в среду в Анталье и завершился со счетом 0:0. В четверг команда Станислава Черчесова вернулась в Москву и провела тренировку на стадионе "Арена-Химки".

"В первую очередь я смотрел за оборонительными действиями команды, за перестроениями и выполнением тактических заданий, - сообщил Ромащенко. - Для меня игра является удовлетворительной в плане того, что футболисты должны были сделать и того, что я увидел с учетом лимита времени на подготовку. В целом ребята справились со своими заданиями в плане взаимодействия в линиях и в плане перехода из обороны в атаку и из атаки в оборону, мы довольны отношением к организации действий. Безусловно есть нюансы, на которые мы обратили внимание и завтра донесем это до ребят ".

"В целом все прошло на высоко организационном уровне, - добавил специалист. - Никаких вопросов у сторон не возникло. Если касаться игры, то ни о какой дружбе речи не шло, так как было много единоборств хорошего качества. Атмосфера была великолепной, игра прошла на прекрасном стадионе, болельщиков было много".

Футболисты, которые начали с первых минут матч с турками, пропустили вечернюю тренировку в четверг. Остальные, включая Алана Дзагоева, тренируются в обычном режиме.

"Мы работаем не вслепую, у нас мощный медицинский штаб, который провел анализы, - сообщил Ромащенко. - Исходя из них, мы определяли состав на игру с Турцией, и наша задача состоит в том, чтобы подвести игроков в оптимальной форме к матчу с Ганой. Завтра мы все воссоединимся и проведем совместную тренировку. По рекомендации медицинского штаба и физиотерапевтов сегодня было принято решение оставить одну часть сборной в отеле, они там работают по своей программе".

О задаче сборной России на матч с ганцами

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Ромащенко также сообщил, что тренерский штаб сборной России планирует улучшить командные взаимодействия на поле в товарищеском матче со сборной Ганы. Встреча пройдет в Москве 6 сентября.

"В матче с Ганой планируем улучшить командные взаимодействия, - рассказал он. - Соперника нужно уважать, он вполне достойный и серьезный. Готовность будет соответствующая".

"Каждая схема имеет свои особенности, - добавил тренер. - На первый раз вполне достаточно действовали игроки обороны. В атаке есть объяснимые временем проблемы. Как дальше будет строится игра, увидим в матче с Ганой".

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