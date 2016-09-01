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Сборная Белоруссии по хоккею обыграла команду Дании в квалификационном матче ОИ-2018

Спорт
1 сентября, 21:40 UTC+3 МИНСК МИНСК 1, сентября. /ТАСС
Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля
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МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная Белоруссии по хоккею обыграла команду Дании со счетом 5:2 в матче финального раунда квалификационного турнира к Олимпийским играм 2018 года. Встреча прошла в Минске.

В составе победителей шайбами отметились Александр Павлович (12-я минута), Артем Волков (18), Сергей Костицын (44, 60) и Андрей Стась (54). У проигравших отличились Никлас Йенсен (3) и Янник Хансен (59).

Сборная Словении обыграла команду Польши со счетом 6:1. Хет-трик оформил нападающий словенцев из команды Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз" Анже Копитар. Обе сборные являются соперниками хоккеистов из Белоруссии и Дании по группе D.

В финальном раунде квалификационного олимпийского турнира по хоккею 12 сборных разбиты на три группы. Путевки на Олимпиаду получат три команды, которые займут первые места в своих группах. Турнир завершится 4 сентября.

Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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