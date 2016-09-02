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Футболист сборной России Тарасов получил травму в матче с командой Турции

Спорт
2 сентября, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
В среду команда Станислава Черчесова провела товарищеский матч со сборной Турции в Анталье
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Тарасов не принимал участия в тренировке из-за травмы, полученной в товарищеском матче против команды Турции. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В среду команда Станислава Черчесова провела товарищеский матч со сборной Турции (0:0) в Анталье. Тренировка команды России прошла в пятницу на "Арене-Химки".

Как ранее сообщал ТАСС, все остальные футболисты, в том числе полузащитник Алан Дзагоев, который не смог принять участие в игре из-за повреждения, а в четверг занимался по ограниченной программе, работали в общей группе.

Во вторник, 6 сентября, российская сборная проведет товарищеский матч с командой Ганы. Встреча пройдет на стадионе "Локомотив".

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