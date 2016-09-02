Архитекторы представили концепцию скульптурного символа Калининграда на ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Калининградская архитектурная мастерская "Студия архитектуры" представила на градостроительном совете города концепцию "Аквамена" - скульптурного символа Калининграда к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом официальному порталу для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com сообщили в пресс-службе администрации города.

"Концепция предполагает возведение 20-метровой скульптуры, - сказали в пресс-службе. - Конструкцию авторы предлагают собрать из труб из нержавеющей стали и установить на площадке у входа на стадион, где пройдут игры ЧМ-2018".

"Аквамен" (водяной футболист с янтарным мячом) - утвержденный символ Калининграда как города, принимающего встречи мирового первенства по футболу. Авторы идеи его скульптурного воплощения предлагают разместить его на водной поверхности площадью 90 метров и подсветить светодиодными прожекторами. Рассматривается также возможность пустить по поверхности скульптурной композиции воду.

Представитель "Студии архитектуры" Олег Копылов отметил, что, по оценке мастерской, 20 метров - оптимальная высота объекта, поскольку он должен соотноситься со стадионом ЧМ-2018, который в высоту достигнет 30-40 метров.

В администрации Калининграда сообщили, что представленный проект - пока лишь визуализация того, как может выглядеть скульптурная композиция. Авторы разработали концепцию по своей инициативе без какой-либо оплаты, отметили там.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Калининград примет четыре матча группового этапа.

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