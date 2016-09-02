Архитекторы представили концепцию скульптурного символа Калининграда на ЧМ-2018

Олимпиада-80 и интерактивные кувшинки: что смотреть в музеях на выходныхКультура 2 сентября, 19:49
СМИ: Абэ подарил Путину самурайский шлем, а в ответ получил катануПолитика 2 сентября, 19:22
Голодец: речь об отмене накопительной части пенсии не идетЭкономика и бизнес 2 сентября, 19:13
В Москву на фестиваль в Цирке Никулина приехали 135 артистов из разных странКультура 2 сентября, 18:53
Google попросит ФАС продлить срок выполнения предписанияЭкономика и бизнес 2 сентября, 18:45
Пользователи соцсетей в Италии возмущены карикатурой Charlie Hebdo на землетрясениеМеждународная панорама 2 сентября, 18:38
На Урале проводятся следственные действия в отношении блогера, ловившего покемонов в храмеПроисшествия 2 сентября, 18:35
Лидеры трех стран выступят на пленарном заседании ВЭФ-2016Экономика и бизнес 2 сентября, 18:28
Новый детский сад на 160 мест откроют в поселке ШимскНовости Новгородской области 2 сентября, 18:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Калининградская архитектурная мастерская "Студия архитектуры" представила на градостроительном совете города концепцию "Аквамена" - скульптурного символа Калининграда к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом официальному порталу для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com сообщили в пресс-службе администрации города.
"Концепция предполагает возведение 20-метровой скульптуры, - сказали в пресс-службе. - Конструкцию авторы предлагают собрать из труб из нержавеющей стали и установить на площадке у входа на стадион, где пройдут игры ЧМ-2018".
"Аквамен" (водяной футболист с янтарным мячом) - утвержденный символ Калининграда как города, принимающего встречи мирового первенства по футболу. Авторы идеи его скульптурного воплощения предлагают разместить его на водной поверхности площадью 90 метров и подсветить светодиодными прожекторами. Рассматривается также возможность пустить по поверхности скульптурной композиции воду.
Представитель "Студии архитектуры" Олег Копылов отметил, что, по оценке мастерской, 20 метров - оптимальная высота объекта, поскольку он должен соотноситься со стадионом ЧМ-2018, который в высоту достигнет 30-40 метров.
В администрации Калининграда сообщили, что представленный проект - пока лишь визуализация того, как может выглядеть скульптурная композиция. Авторы разработали концепцию по своей инициативе без какой-либо оплаты, отметили там.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Калининград примет четыре матча группового этапа.
Строим лучше, чем играем: степень готовности стадионов к ЧМ-2018 по футболу
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018