ФИФА утвердила Вильяра, ван Прага и Чеферина в качестве кандидатов на пост президента УЕФА

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ЖЕНЕВА, 2 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил испанца Анхеля Марию Вильяра, голландца Михаэля ван Прага и словенца Александера Чеферина в качестве кандидатов на пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Все три кандидата успешно прошли проверку со стороны наблюдательного комитета ФИФА.
Чеферин, о намерении поддержать которого сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, является президентом Футбольного союза Словении, ван Праг возглавляет Королевский футбольный союз Нидерландов, а Вильяр - Королевскую испанскую футбольную федерацию.
Ранее испанское издание El Sport сообщило, что Вильяр снимет свою кандидатуру.
Выборы президента УЕФА состоятся 14 сентября в Афинах. Там же будет официально объявлено об уходе с поста президента УЕФА француза Мишеля Платини, который руководил организацией с 2007 года.
В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован. Затем дисквалификация Платини была сокращена до шести лет. Француз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Она была частично удовлетворена, штраф был сокращен с 80 тысяч франков до 60, а дисквалификация - с шести до четырех лет.