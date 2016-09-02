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ФИФА утвердила Вильяра, ван Прага и Чеферина в качестве кандидатов на пост президента УЕФА

Спорт
2 сентября, 18:35 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 2, сентября. /ТАСС
Выборы президента УЕФА состоятся 14 сентября в Афинах
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Анхель Мария Вильяр

Анхель Мария Вильяр

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

ЖЕНЕВА, 2 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил испанца Анхеля Марию Вильяра, голландца Михаэля ван Прага и словенца Александера Чеферина в качестве кандидатов на пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Все три кандидата успешно прошли проверку со стороны наблюдательного комитета ФИФА.

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Чеферин, о намерении поддержать которого сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, является президентом Футбольного союза Словении, ван Праг возглавляет Королевский футбольный союз Нидерландов, а Вильяр - Королевскую испанскую футбольную федерацию.

Ранее испанское издание El Sport сообщило, что Вильяр снимет свою кандидатуру.

Выборы президента УЕФА состоятся 14 сентября в Афинах. Там же будет официально объявлено об уходе с поста президента УЕФА француза Мишеля Платини, который руководил организацией с 2007 года.

В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован. Затем дисквалификация Платини была сокращена до шести лет. Француз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Она была частично удовлетворена, штраф был сокращен с 80 тысяч франков до 60, а дисквалификация - с шести до четырех лет.

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