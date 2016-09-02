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Назван окончательный состав сборной РФ на чемпионат мира по мини-футболу

Спорт
2 сентября, 21:23 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 2, сентября. /ТАСС
Чемпионат мира пройдет в колумбийских городах Медельине, Кали и Букараманге с 10 сентября по 2 октября
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ЖЕНЕВА, 2 сентября. /ТАСС/. Стал известен окончательный состав сборной России по мини-футболу на чемпионат мира 2016 года в Колумбии. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Всего в окончательную заявку вошли 14 игроков: вратари Густаво, Георгий Замтарадзе (оба - "Динамо", Москва), полевые игроки Дмитрий Лысков, Владислав Шаяхметов, Даниил Давыдов, Иван Чишкала, Эдер Лима (все - "Газпром-Югра"), Николай Переверзев, Робиньо, (оба - "Динамо"), Сергей Абрамович, Иван Милованов (оба - "Тюмень"), Сергей Абрамов, Артем Ниязов (оба - "Дина"), Ромуло ("Барселона").

Чемпионат мира пройдет в колумбийских городах Медельине, Кали и Букараманге с 10 сентября по 2 октября. В финальном турнире примут участие 24 команды, разбитые на шесть групп. Сборная России попала в группу В, где сыграет с командами Таиланда (10 сентября), Египта (13 сентября) и Кубы (16 сентября).

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