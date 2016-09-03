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Бронзовый призер ОИ-2016 румынский борец Саритов получил квартиру от фонда Кадырова

Спорт
3 сентября, 10:34 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 3, сентября. /ТАСС
Выступающий под флагом Румынии Саритов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 97 кг по вольной борьбе
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ГРОЗНЫЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Альберт Саритов, выступавший под флагом Румынии, получил в подарок от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова трехкомнатную квартиру. Об этом сообщили в федерации спортивной борьбы Чечни.

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"Альберт Саритов, как настоящий чеченец, показал волю к победе, характер, вышел на ковер и боролся на равных со всеми, несмотря на то, что за последние два-три года только пару раз принимал участие в различных соревнованиях. Когда наш герой приехал домой, за счет средств Регионального общественного Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова ему подарили квартиру", - сообщили в федерации.

Выступающий под флагом Румынии Саритов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 97 кг по вольной борьбе. Гражданство Румынии 30-летний спортсмен получил в 2016 году.

На Олимпиаде в Рио выступали семь спортсменов из Чечни, но только Саритову удалось дойти до пьедестала почета.

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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