Бронзовый призер ОИ-2016 румынский борец Саритов получил квартиру от фонда Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Альберт Саритов, выступавший под флагом Румынии, получил в подарок от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова трехкомнатную квартиру. Об этом сообщили в федерации спортивной борьбы Чечни.

"Альберт Саритов, как настоящий чеченец, показал волю к победе, характер, вышел на ковер и боролся на равных со всеми, несмотря на то, что за последние два-три года только пару раз принимал участие в различных соревнованиях. Когда наш герой приехал домой, за счет средств Регионального общественного Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова ему подарили квартиру", - сообщили в федерации.

Выступающий под флагом Румынии Саритов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 97 кг по вольной борьбе. Гражданство Румынии 30-летний спортсмен получил в 2016 году.

На Олимпиаде в Рио выступали семь спортсменов из Чечни, но только Саритову удалось дойти до пьедестала почета.