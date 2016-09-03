Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: бывший футболист сборной Бразилии Ароука отстранен на 30 дней за допинг

Спорт
3 сентября, 10:44 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 3, сентября. /ТАСС
Бразильское издание Globo отмечает, что в ближайшее время состоится еще одно заседание суда, на котором футболисту может быть вынесено более суровое наказание
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Бразилии Маркос Ароука временно отстранен на 30 дней Высшим спортивным судом страны из-за того, что в его допинг-пробе были обнаружены следы запрещенного вещества. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

По информации издания, положительную допинг-пробу 30-летний футболист, выступающий за бразильский "Палмейрас", сдал после матча 15-го тура чемпионата страны против "Интернасьоналя". Отмечается, что в его анализах был обнаружен запрещенный Международной федерацией футбола (ФИФА), Бразильской конфедерацией футбола (БФК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарат триамцинолона ацетонид, однако врачи "Палмейраса" заявили, что Ароука принимал его не с целью улучшения результатов, а для снятия воспаления в коленном суставе. Также издание отмечает, что в ближайшее время состоится еще одно заседание суда, на котором футболисту может быть вынесено более суровое наказание.

На клубном уровне Ароука выступал только за бразильские команды: "Флуминенсе", "Сан-Паулу", "Сантос" и "Палмейрас". За карьеру он трижды становился победителем Кубка Бразилии, единожды завоевывал Кубок Либертадорес, также в его активе победа на чемпионате мира среди игроков до 17 лет.

За сборную Бразилии, в которую он вызывался в период с 2012 по 2013 год, он провел четыре встречи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг
Страны
Бразилия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
2
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
6
На юго-западе Москвы иномарка насмерть сбила женщину и скрылась
7
Опрос: Трамп впервые с июля опередил Клинтон по популярности
Темы дня
Реклама