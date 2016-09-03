СМИ: бывший футболист сборной Бразилии Ароука отстранен на 30 дней за допинг

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Бразилии Маркос Ароука временно отстранен на 30 дней Высшим спортивным судом страны из-за того, что в его допинг-пробе были обнаружены следы запрещенного вещества. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

По информации издания, положительную допинг-пробу 30-летний футболист, выступающий за бразильский "Палмейрас", сдал после матча 15-го тура чемпионата страны против "Интернасьоналя". Отмечается, что в его анализах был обнаружен запрещенный Международной федерацией футбола (ФИФА), Бразильской конфедерацией футбола (БФК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарат триамцинолона ацетонид, однако врачи "Палмейраса" заявили, что Ароука принимал его не с целью улучшения результатов, а для снятия воспаления в коленном суставе. Также издание отмечает, что в ближайшее время состоится еще одно заседание суда, на котором футболисту может быть вынесено более суровое наказание.

На клубном уровне Ароука выступал только за бразильские команды: "Флуминенсе", "Сан-Паулу", "Сантос" и "Палмейрас". За карьеру он трижды становился победителем Кубка Бразилии, единожды завоевывал Кубок Либертадорес, также в его активе победа на чемпионате мира среди игроков до 17 лет.

За сборную Бразилии, в которую он вызывался в период с 2012 по 2013 год, он провел четыре встречи.